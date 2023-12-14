Личка не включил россиян в пятёрку лучших игроков года в России

Наставник «Динамо» Марцел Личка сделал выбор в голосовании за лучшего футболиста в России в 2023 году, результаты которого будут объявлены через считанные часы. Как сообщает «Спорт-Экспресс», на первую позицию Личка поставил своего подопечного – полузащитника Бителло.

Кроме того, Личка включил в свою пятёрку лучших Диего Лаксальта, Матео Кассьерру, Джона Кордобу и Хуниора Алонсо.

Как видим, рулевой «Динамо» не включил в топ-5 российских футболистов.

Напомним, что недавно чемпионат России ушёл на зимние каникулы. «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице Премьер-лиги – выше идут «Зенит» и «Краснодар».