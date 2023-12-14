​Деменко относит «Спартак» и ЦСКА к претендентам на чемпионство

Бывший игрок национальной сборной России Максим Деменко высказался о борьбе за титул чемпиона России в нынешнем сезоне. По мнению Деменко, за чемпионство борются не только «Краснодар» и «Зенит», которые сейчас, после восемнадцати туров, занимают первое и второе места в турнирной таблице соответственно.

«Кроме «Динамо», из конкурентов за чемпионство я бы не списывал «Спартак» и ЦСКА», - сказал Деменко Metaratings.

Деменко также отметил, что «Крылья Советов» способны вести борьбу за третье место в Премьер-лиге.

Отметим, что в каждом из пяти предыдущих сезонов чемпионом России становился питерский «Зенит».