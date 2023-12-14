Агент Талаев назвал Кассьерру лучшим игроком первой части РПЛ

Футбольный агент Андрей Талаев назвал лучшего футболиста Российской премьер-лиги по итогам первой части сезона.

«Если брать лучшего игрока первой части, то назову Кассьерру. Он здорово проявил себя, обрел стабильность и регулярно забивает мячи», — рассказал Талаев в интервью «РБ Спорт». Функционер отметил, что не стал выделять полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна из-за провала осенней части сезона.

Напомним, что Матео Кассьерра лидирует в списке лучших бомбардиров Российской премьер-лиги с 14 голами. «Зенит» находится на втором месте в турнирной таблице чемпионата.