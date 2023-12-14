​Карпин выбрал игрока года в России

Рулевой «Ростова» и национальной сборной России Валерий Карпин выбрал лучшего футболиста 2023 года в России. В голосовании, результаты которого «Спорт-Экспресс» обнародует через считанные часы, Карпин поставил на первое место полузащитника «Монако» Александра Головина.

Кроме того, Карпин включил в свою пятёрку лучших Малкома, Квинси Промеса, Эдуарда Сперцяна и Вендела.

После восемнадцати сыгранных туров лидером чемпионата России является «Краснодар». Вторым идёт «Зенит», а тройку замыкает «Динамо». Сезон Российской премьер-лиги продолжится в начале марта.