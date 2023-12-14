Белоус оценил возможное продление контракта «Локомотива» с Леонченко

Бывший вице-президент «Локомотива» Юрий Белоус высказался о возможном продлении сотрудничества с генеральным директором «железнодорожников» Владимира Леонченко.

«Знаю Леонченко, как хорошего футболиста, очень корректного менеджера. Правильно, что «Локомотив» с ним продлит контракт. Абсолютно адекватный человек. Большой плюс для «железнодорожников», если Леонченко останется», — приводит слова функционера «РБ Спорт».

По его мнению, гендиректору удастся найти общий язык с агентом Антона Миранчука и Рифата Жемалетдинова для дальнейшего развития «Локомотива».

Леонченко находится в структуре «железнодорожников» с 2020 года. В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги московский клуб находится на четвёртом месте после 18-ти туров.