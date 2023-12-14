Пятибратов: «О моём новом назначении объявят в ближайшее время»

Российский тренер Дмитрий Пятибратов заявил, что очень близок к получению новой работы.

«С новым клубом мы уже на финишной прямой, но лигу пока не назову. Как раз сейчас еду на встречу. Полагаю, о моём назначении объявят в самое ближайшее время», - говорит тренер для телеканала «Матч ТВ», добавляя, что у него большой интерес продолжать тренерскую карьеру.

Напомним, что последним местом работы Пятибратова был воронежский «Факел», который он покинул в апреле текущего года, уступив своё место Вадиму Евсееву.

Ранее слухи связывали Пятибратова с «Чайкой» из Песчанокопского, однако информация оказалась неверной.