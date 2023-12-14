​Переход Ермакова из ЦСКА в «Пари НН» может сорваться – названа причина

Поговаривают, что полузащитник Никита Ермаков близок к переходу из ЦСКА в «Пари НН» на правах аренды. Впрочем, сделка может сорваться, о чём рассказывает телеграм-канал «Инсайды от Карпа».

Отмечается, что клубы согласовали опцию выкупа в контракте Ермакова в размере 25 миллионов рублей. Загвоздка в опции обратного выкупа для ЦСКА – «армейцы» хотят прописать там 60 миллионов рублей. «Пари НН», в свою очередь, хочет либо убрать эту опцию из соглашения вовсе, либо прописать гораздо большую сумму – 120 миллионов рублей.

20-летний Никита Ермаков в этом сезоне провёл за ЦСКА 10 игр, в которых забил один гол и отдал два голевых паса.