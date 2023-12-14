Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тарханов: «Сильнейший легионер РПЛ на данный момент — Кордоба»

14 Декабря 2023 • 19:20 Комментировать

Известный специалист Александр Кордоба назвал сильнейшего легионера по итогам первой части сезона Российской премьер-ли

«Сильнейший легионер РПЛ на данный момент — Кордоба. Он внес огромный вклад в успехи «Краснодара» в нынешнем сезоне. Конечно, и у «Зенита» есть хорошие легионеры, у «Спартака» есть Промес. Но все-таки Кордоба в первой части сезона был ярче», — приводит слова эксперта «РБ Спорт».

По его мнению, дисквалификация колумбийца негативно повлияет на «быков». Также Тарханов выразил мнение, что легионеры «Краснодара» были полезнее иностранных игроков «Зенита».

Напомним, что Джон Кордоба стал автором восьми забитых мячей. «Краснодар» находится на первом месте в турнирной таблице с 38 очками.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Александр Тарханов Джон Кордоба ещё теги
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 14 Декабря
21:10 · Россия. Премьер-лига
Заседание по делу о выплате Газизовым «Спартаку» было перенесено
20:50 · Россия. Премьер-лига
Сёмин назвал порадовавших его футболистов в уходящем году
20:49 · Россия. Премьер-лига
Божович: «Зенит» – очень серьёзный конкурент для «Краснодара»
20:39 · Россия. Премьер-лига
Сенников: Леонченко и Галактионов нормально работают совместно
20:32 · Россия. Премьер-лига
Гендиректор «Пари НН» рассказал, сколько новичков клуб хочет подписать
20:32 · Россия. Премьер-лига
Виталий Калешин: «Краснодар» в этом году показывает качественную игру»
20:23 · Россия. Премьер-лига
​Балахнин не сомневается в том, кого следует считать лучшим тренером первой половины сезона в РПЛ
20:18 · Россия. Премьер-лига
Бышовец: Переход Салтыкова в «Локомотив» преждевременен
20:04 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Химки» планируют забрать Рейну у «Торпедо»
19:55 · Россия. Премьер-лига
​Гендиректор «Пари НН»: «Юран – костяк нашего клуба»
19:49 · Россия. Премьер-лига
Личка не включил россиян в пятёрку лучших игроков года в России
19:40 · Россия. Мелбет-Первая лига
Назван лидер Мелбет-Первой лиги по посещаемости
19:36 · Россия. Премьер-лига
​Деменко относит «Спартак» и ЦСКА к претендентам на чемпионство
19:33 · Россия. Премьер-лига
Агент Талаев назвал Кассьерру лучшим игроком первой части РПЛ
19:27 · Россия. Премьер-лига
​Карпин выбрал игрока года в России
Все новости
Рекомендуем