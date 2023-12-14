Тарханов: «Сильнейший легионер РПЛ на данный момент — Кордоба»

Известный специалист Александр Кордоба назвал сильнейшего легионера по итогам первой части сезона Российской премьер-ли

«Сильнейший легионер РПЛ на данный момент — Кордоба. Он внес огромный вклад в успехи «Краснодара» в нынешнем сезоне. Конечно, и у «Зенита» есть хорошие легионеры, у «Спартака» есть Промес. Но все-таки Кордоба в первой части сезона был ярче», — приводит слова эксперта «РБ Спорт».

По его мнению, дисквалификация колумбийца негативно повлияет на «быков». Также Тарханов выразил мнение, что легионеры «Краснодара» были полезнее иностранных игроков «Зенита».

Напомним, что Джон Кордоба стал автором восьми забитых мячей. «Краснодар» находится на первом месте в турнирной таблице с 38 очками.