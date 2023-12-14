​В «Ахмате» высказались о ситуации Конате

Руслан Газзаев, который работает на должности спортивного директора «Ахмата», сказал несколько слов на тему будущего нападающего Мохамеда Конате. По словам функционера, предложений по игроку у клуба сейчас нет.

«На сегодняшний день предложений по Конате нет. У нас есть желание его сохранить. Но насколько мы понимаем ситуацию со слов Конате и его агента, у него есть желание попробовать свои силы в Европе», - цитирует Газзаева «Спорт-Экспресс».

Газзаев отметил, что если «Ахмат» не получит предложений по Конате, то футболист останется в клубе до завершения чемпионата.

В сезоне 2023/2024 Мохамед Конате провёл за «Ахмат» 22 матча. В них нападающий записал на свой счёт семь голов.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают 26-летнего Конате в 2,5 миллиона евро.