​Сёмин не знает, когда вернётся к работе

Известный российский тренер Юрий Сёмин дал комментарий по поводу своего будущего. По словам опытного специалиста, он не знает, когда снова приступит к работе.

«Не знаю, когда. Сейчас нужно получить тренерскую лицензию Pro, обучаюсь. Она же периодически заканчивается», - слова Сёмина приводит на своих страницах Sport24.

Что касается предложений, то Сёмин не стал отвечать на этот вопрос. Экс-рулевой «Локомотива» сказал, что это его личное дело.

Юрий Сёмин не имеет тренерской работы уже больше двух лет. В конце сентября 2021 года опытный тренер ушёл из «Ростова», где потрудился недолго.