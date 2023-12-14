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В белградском ИМТ прокомментировали интерес к Луковичу

14 Декабря 2023 • 18:42 Комментировать

В пресс-службе белградского клуба ИМТ специально для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» прокомментировали интерес к молодому форварду Милошу Луковичу.

«Да, за Луковичем действительно следят многие команды, как в Сербии, так и за ее пределами. Интерес от российских клубов? За Луковичем следят многие», - рассказали в клубе нашему корреспонденту.

Ранее инсайдер Иван Карпов связывал Луковича с переходом в московские «Спартак» и «Динамо». Более того, функционер «Спартака», спортивный директор Пол Эшуорт, по информации Карпова, уже летал в Белград по вопросу возможного перехода Луковича.

«Спартак» и «Динамо» следят за молодым сербским форвардом

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Евро-Футбол.Ру,
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