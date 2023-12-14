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Наумов назвал позицию в «Локомотиве», которую необходимо усилить эксклюзив

14 Декабря 2023 • 20:20 Комментировать

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» считает, что клуб в зимнее трансферное окно должен усилить позицию центра обороны.

«Когда приходит такой большой перерыв, в усилении все нуждаются, даже «Зенит». Вряд ли найдётся тренер, который скажет, что ему не нужно усиление, потому как это процесс бесконечный. Говорить, что сейчас нет команды, которая не хотела бы усилиться, просто нельзя.

Если говорить про «Локомотив»? Главная проблемная зоны команды – это центр обороны. К сожалению, молодые ребята Морозов, Фассон и Погостнов в силу своего возраста и должного опыта не всегда могут сыграть на должном уровне. Иногда проваливают матчи, очень много ошибок со второго этажа. Недавно с «Крыльями» нападающий забивал между двумя защитниками. Пропущенных мячей из центральной зоны обороны в «Локомотиве» очень много. Это говорит о том, что здесь нужно усиление», — сказал Наумов.


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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Николай Наумов РПЛ Лукас Фассон Егор Погостнов ещё теги
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