Шатара готов вернуться на поле после травмы «крестов»

Боснийский защитник «Ахмата» Милош Шатара заявил о готовности вернуться на футбольное поле после тяжелейшей травмы крестообразных связок колена, которую он получил в апреле.

«Я в порядке, восстановление прошло хорошо, но много времени заняло. С нетерпением жду возвращения на поле», - говорит Милош пресс-службе «Ахмата».

Напомним, что Шатара перебрался в Грозный прошлой зимой в январе, однако сыграл за команду всего несколько встреч и 16 апреля порвал крестообразные связки в одном из матчей РПЛ. Ранее до «Ахмата» босниец выступал за сербскую «Младост», боснийский клуб «Козара» и солигорский «Шахтёр» в Беларуси.