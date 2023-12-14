Васильев – о контракте с «Зенитом»: «Я долго ждал этого момента»

Молодой футболист питерского «Зенита» Дмитрий Васильев сегодня, 14 декабря официально продлил контракт со своим клубом. Дмитрий не сдержал радости от такого события.

«Всю жизнь в этой команде — в академии с пяти лет. Конечно, это было одной из главных целей карьеры — подписать первый контракт с большим «Зенитом». Я очень рад!», - говорит Васильев.

Как добавил полузащитник, он не рассматривал иных вариантов продолжения карьеры, так как живёт в Санкт-Петербурге.

19-летний футболист провёл за свой клуб в этом сезоне девять официальных матчей во всех турнирах, в которых не отличился голевыми действиями.