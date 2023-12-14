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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Уткин: «Если Роберт Морено возглавит «Сочи», его ждёт крах»

14 Декабря 2023 • 18:22 Комментировать

Поговаривают, что Роберт Морено, бывший рулевой сборной Испании, может возглавить «Сочи». Комментарий на этот счёт дал известный спортивный журналист Василий Уткин.

«Если Роберт Морено возглавит «Сочи», его ждёт крах. Ну, если только клуб не купит 7-10 новых игроков. Морено – книжник. Он очень умный, но у него проблемы с коммуникацией. Сплотить команду, пересоздать её – никогда он не решал такой задачи», - написал Уткин в своём телеграм-канале.

После первой части сезона «Сочи» занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата России. В восемнадцати прошедших турах команда смогла набрать 11 очков (три победы, две ничьи, тринадцать поражений).

Сезон Российской премьер-лиги возобновится в марте.

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