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Сандро Шварц возглавил клуб МЛС официально

14 Декабря 2023 • 18:16 Комментировать

Бывший немецкий тренер московского «Динамо» Сандро Шварц – теперь главный тренер клуба МЛС «Нью-Йорк Ред Буллз». Об этом официально сообщает пресс-служба клуба.

«Добро пожаловать в Нью-Йорк, Сандро!», - гласит подпись в посте в соцсетях.

Напомним, что Шварц многим известен как экс-тренер московского «Динамо». С динамовцами Сандро работал с 2020 по 2022 годы, его процент побед у руля «бело-голубых» составил 57%. Также в его тренерской карьере были такие клубы как родной «Майнц», «Веен», «Эшборн» и берлинская «Герта». О сроке контракта Шварца с новой командой пока не сообщается.

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Евро-Футбол.Ру,
Нью-Йорк Ред Буллз Сандро Шварц
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