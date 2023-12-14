Дмитрий Черышев: «Я давно не общался с сыном»

Отец российского полузащитника «Венеции» Дениса Черышева Дмитрий Черышев никак не смог прокомментировать новости о том, что его сын продолжит карьеру в клубе итальянской Серии Б «Лекко».

«Я давно не общался с сыном. Поэтому ничего не знаю и не могу сказать по поводу этой новости», - говорит Дмитрий порталу Metaratings.

Напомним, по последним новостям именно «Лекко» активнее всех заинтересован в Денисе. Ранее это подтвердили в самом итальянском клубе. Сейчас один из аутсайдеров Серии Б занимает лишь 16 место турнирной таблицы с 16 баллами в копилке. У Черышева в этом сезоне лишь семь выходов на поле за венецианцев.