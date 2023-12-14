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Агент: «Не исключаю, что Муса может вернуться в Россию»

14 Декабря 2023 • 17:55 Комментировать

Агент нигерийского нападающего «Сивасспора» Ахмеда Мусы Тони Харрис считает, что его клиент в будущем ещё может поиграть в России.

«Не исключаю такой вариант. Отличное время у него было в России, много друзей осталось. Но пока его всё устраивает в чемпионате Турции», - говорит Харрис для портала Metaratings.

Ахмед Муса выступал в России в составе столичного ЦСКА с 2012 по 2016 годы, а также в 2018 году. С сентября 2022 года Муса принадлежит турецкому «Сивасспору». Его контракт с командой из Сиваса действует до лета 2024 года. В этом сезоне Муса сыграл за «Сивасспор» всего лишь в четырёх матчах и забил один единственный гол.

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