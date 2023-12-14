Денис Черышев может пополнить аутсайдера Серии Б

Российский полузащитник «Венеции» Денис Черышев может пополнить состав аутсайдера Серии Б – футбольного клуба «Лекко».

«Наш клуб действительно заинтересован в Черышеве», - сказал Sport24 спортивный директор «Лекко» Доменико Фраччолла.

Напомним, что в этом сезоне 32-летний Черышев вышел на поле в составе «Венеции» всего лишь семь раз и не отличился в данное ему время голевыми действиями. Контракт россиянина с «Венецией» рассчитан до 30 июня 2024 года. Выступает Черышев за команду с конца лета 2022 года.

«Лекко» располагается на 16-м месте Серии Б с 16 баллами в копилке по итогам 16 туров.