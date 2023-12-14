Ринат Билялетдинов оценил новую работу Хохлова

Российский тренер Ринат Билялетдинов высказался о новой должности Дмитрия Хохлова. Экс-динамовец будет тренировать молодёжный состав «Локо».

«Довольно ответственный пост и новый вызов для Хохлова. Я бы не сказал, что это понижение. Я бы точно понижением это не назвал. Молодёжка молодёжке рознь. Он будет готовить тех, кто войдёт в большой футбол», - рассуждает Билялетдинов для Legalbet.

Напомним, что этот сезон Хохлов начал у руля «Сочи», однако по ходу сезона Дмитрий покинул южан из-за плохих результатов.

Больше подробностей о свежем тренерском назначении – в нашем материале.