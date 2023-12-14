Кухарчук назвал факторы успеха «Пари НН»

Нижегородский «Пари НН» в первой части сезона РПЛ стал одним из открытий со знаком «плюс». Команду сватали в число участников борьбы за выживание, а она закончила первые 18 туров в середине турнирной таблицы.

Нападающий «горожан» Илья Кухарчук рассказал, почему его команда выступила довольно неплохо.

«Помогают стены домашнего прекрасного стадиона, болельщики. Выделю наших агрономов стадиона: достойное поле даже в такие морозы, что были. А ещё у нас сплочённый коллектив», - делится Кухарчук с «Матч ТВ».

Нижегородцы занимают девятое место в турнирной таблице чемпионата России с 24 очками. 22 балла клуб набрал дома.