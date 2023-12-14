​«Пари НН» арендует Ермакова

Полузащитник ЦСКА Никита Ермаков сменит клубную прописку в зимнее трансферное окно. Как стало известно «Чемпионату», к аренде 20-летнего футболиста близок «Пари НН». Соглашение может быть рассчитано до конца сезона 2023/2024.

В нынешнем сезоне Ермаков поучаствовал в 10 матчах ЦСКА в различных соревнованиях. В них молодой футболист записал на свой счёт один гол и два результативных паса на партнёров.

После первой части сезона, включившей в себя восемнадцать туров, ЦСКА располагается на восьмой позиции в турнирной таблице, а «Пари НН» - на девятой.

Авторитетный портал Transfermarkt оценивает Никиту Ермакова в 600 тысяч евро.