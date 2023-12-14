Пресс-служба «Зенита» объявила о продлении контракта с полузащитником Дмитрием Васильевым. 19-летний футболист поставил подписи под трудовым соглашением, которое рассчитано до конца сезона 2027/2028.

За первую команду «Зенита» Дмитрий Васильев провёл девять официальных матчей. Результативными действиями футболист не отмечался.

На текущий момент, после восемнадцати сыгранных туров, «Зенит» располагается на второй позиции в турнирной таблице Премьер-лиги. От лидирующего «Краснодара» команда Сергея Семака отстаёт на два зачётных балла.