ЦСКА рассказал, с кем сыграет на зимних сборах

Пресс-служба ЦСКА назвала имена нескольких соперников, с которыми сыграет на зимних сборах. 25 января в Абу-Даби команда Владимира Федотова сыграет против московского «Торпедо».

16 февраля ЦСКА проведёт товарищеский матч против «Родины», а 20 февраля – против «Химок». Эти две игры состоятся в Турции.

Также в Турции 1 февраля ЦСКА сыграет против узбекистанского «Андижана». Отмечается, что игра против «Партизана», которая ранее была анонсирована на этот день, не состоится по причинам, которые не зависят от ЦСКА.

После первой части сезона ЦСКА занимает восьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги.