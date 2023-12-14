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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Масалитин объяснил преимущество «Зенита» над «Краснодаром» в чемпионской гонке РПЛ

14 Декабря 2023 • 16:42 Комментировать

Экс-игрок московского ЦСКА Валерий Масалитин уверен в том, что у «Зенита» есть преимущество над «Краснодаром» в чемпионской гонке РПЛ. Напомним, «быки» ушли на зимнюю паузу в качестве лидеров Премьер-лиги с отрывом в два очка от ближайший преследователей из Санкт-Петербурга.

«Как выигрывать чемпионства, «Зенит» знает, а «Краснодар» — нет. Как играть в стрессовой ситуации, «Краснодар» тоже пока не знает», – сказал Масалитин в интервью изданию «Газета.Ру».

Масалитин также считает, что «Зениту» в чемпионской гонке поможет более глубокая скамейка запасных и трансферы, которые команда собирается сделать в январе.

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