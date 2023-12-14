​Промес поедет на сборы со «Спартаком»

Нападающий Квинси Промес окажется в списке футболистов «Спартака», которые отправятся на зимний учебно-тренировочный сбор в ОАЭ. Об этом на своих страницах рассказывает «РБ Спорт».

Напомним, что в прошлом году Промес пропустил зимние сборы «Спартака». В прессе тогда писали о том, что это связано с риском экстрадиции футболиста, имеющего проблемы с законом в родных Нидерландах.

Источник отмечает, что в этом году Промес уже бывал в ОАЭ, где «Спартак» проведёт сборы, и никаких проблем у него не было.

После первой части сезона «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.