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Пименов: «Я уверен, что Хохлов поможет развивать молодёжь «Локомотива»

14 Декабря 2023 • 16:35 Комментировать
Локомотив Москва
2:0
Урал

Бывший нападающий «Локомотива» Руслан Пименов высказался о назначении Дмитрия Хохлова на пост главного тренера молодёжной команды московского клуба.

Пименов выразил уверенность в том, что 47-летний специалист поможет «Локомотиву» в вопросе развития молодёжи.

«То, что Хохлов возглавил молодёжку «Локомотива», — хороший момент для клуба. Я уверен, что он поможет развивать талантливую молодёжь», — цитирует Пименова «Матч ТВ».

Напомним, ранее Хохлов возглавлял «Сочи», который он покинул по ходу текущего сезона.

Отметим, что в период своей игровой карьеры Хохлов защищал цвета «Локомотива». Также тренер выступал за «Динамо», «Реал Сосьедад» и ПСВ.

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