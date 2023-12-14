Пименов: «Я уверен, что Хохлов поможет развивать молодёжь «Локомотива»

Бывший нападающий «Локомотива» Руслан Пименов высказался о назначении Дмитрия Хохлова на пост главного тренера молодёжной команды московского клуба.
Пименов выразил уверенность в том, что 47-летний специалист поможет «Локомотиву» в вопросе развития молодёжи.
«То, что Хохлов возглавил молодёжку «Локомотива», — хороший момент для клуба. Я уверен, что он поможет развивать талантливую молодёжь», — цитирует Пименова «Матч ТВ».
Напомним, ранее Хохлов возглавлял «Сочи», который он покинул по ходу текущего сезона.
Отметим, что в период своей игровой карьеры Хохлов защищал цвета «Локомотива». Также тренер выступал за «Динамо», «Реал Сосьедад» и ПСВ.
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