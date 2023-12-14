Бывший игрок «Локомотива» Сергей Гуренко в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» подвёл итоги первого отрезка сезона для «Локомотива».

- Как оцениваете промежуточное четвертое место «Локомотива»?

- Я не считаю, что команда выступила провально, просто много очков недобрала, но так же много побед вырывала на последних минутах. Но все равно основная борьба еще впереди. Все команды будут терять очки, поэтому надо делать работу над ошибками и готовиться к заключительной части сезона.

- Остаются ли у «Локомотива» шансы на чемпионство?

- Как я сказал, вся борьба впереди. Все возможно. Тем более «Локомотив» два раза обыграл «Зенит». Второй раз вообще по делу. Так что нет идеальных команд. Тот же «Краснодар» проиграл «Уралу». Поэтому если «железнодорожники» выдадут хороший отрезок, как в прошлом году, то все возможно.

- Вас удивил тот факт, что команда Галактионова дважды обыграла «Зенит»?

- Да нет. У «Локомотива» хорошая линия атаки, и если он не допускает простых ошибок, надежно играет в обороне, то добивается положительного результата.

- Что понравилось в игре команды в первой половине сезона?

- У «Локомотива» вообще хороший подбор футболистов, особенно в линии нападения. Понравилось, что есть быстрый переход из обороны в атаку, и когда ребята это делают, тогда им удаются матчи.

- Удивлены, что Тикнизян стал главным бомбардиром команды в осенней части чемпионата?

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- Наверное, мало, кто от него этого ожидал. Но он хорошо подключается из глубины, бежит в эти зоны и часто оказывается первым на мяче, поэтому все закономерно.

- Кто из игроков произвел наилучшее впечатление?

- Из неожиданностей это, как я сказал, игра Тикнизяна, а чтобы кто-то прыгнул выше головы, я бы не сказал. В целом потенциал команды еще выше.

- Пиняев оправдывает ожидания? О нем много говорили.

- В том-то и дело, что много говорят. Парню надо помогать, поддерживать. Он очень старается. И в обороне много отрабатывает, пытается играть на команду, не тянет на себя одеяло. Я думаю, лучшие его игры впереди. Понятно, что в таком возрасте трудно добиться стабильности. Он очень высоко поднял планку, и от него уже требуют чего-то большего. Но это командный игрок, боевая единица, у которой есть большой потенциал.

- Но полностью он его пока не раскрыл?

- А как можно это определить? Нет такого понятия, что это твоя планка, твой предел, ведь нет предела совершенству. Пиняев и в обороне много отрабатывает, играет на команду. Да, есть удачные периоды и неудачные. Надо оценивать футболиста по тому, как он работает в командных взаимодействиях, а не в индивидуальных.

Елена Григорьевская