​Миранчук и Жемалетдинов, вероятно, покинут «Локомотив» - агент

Полузащитники Антон Миранчук и Рифат Жемалетдинов, вероятно, уйдут из «Локомотива». Об этом рассказал их агент Вадим Шпинёв, реагируя на информацию о том, что московский клуб решил продлить контракт с генеральным директором Владимиром Леонченко.

«Если Леонченко остаётся, значит Антон Миранчук и Рифат Жемалетдинов, вероятно, уйдут. Они останутся до конца контракта и уйдут свободными агентами», - сказал Шпинёв, чьи слова приводит Metaratings.

После восемнадцати туров «Локомотив» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице чемпионата России. Сезон РПЛ возобновится в начале марта – «железнодорожников» в первом же туре ждёт дерби против «Динамо».