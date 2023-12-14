​Подсчитан заработок российских судей за первую часть сезона

Сергей Карасёв среди российских арбитров в первой части сезона 2023/2024 заработал больше всех. На страницах Metaratings приводится рейтинг, при составлении которого учитывались оклады и гонорары судей за матчи РПЛ и других турниров.

Карасёв заработал 3,16 миллиона рублей и находится на вершине рейтинга. Второе место занимает Павел Кукуян, чей заработок составил 2,97 миллиона рублей. Тройку замыкает Алексей Сухой, заработавший 2,95 миллиона рублей.

Дальше идут Рафаэль Шафеев (2,71 млн рублей), Евгений Кукуляк (2,67), Кирилл Левников (2,63), Сергей Иванов (2,4), Владимир Москалёв (2,3), Артём Любимов (2,28) и Василий Казарцев (2,18).