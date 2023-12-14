​Агент отреагировал на слухи о Хуниоре Алонсо

В прессе появилась информация о том, что «Краснодар» готов продать защитника Хуниора Алонсо клубу «Васко да Гама» за 1,5 миллиона евро. Комментарий на этот счёт дал агент Диего Серрати, который работает с парагвайским футболистом.

«Сумма не является реальной», - комментарий Серрати приводит Sport24.

Стоит сказать, что портал Transfermarkt оценивает 30-летнего Хуниора Алонсо в 8 миллионов евро. «Краснодар» защитник представляет с января 2022 года, правда, в прошлом году парагваец съездил в аренду в «Атлетико Минейро». За «быков» Алонсо провёл 43 матча, в которых забил один гол и отдал два голевых паса на партнёров.