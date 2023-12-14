Красноярский «Енисей» может стать фарм-клубом «Локомотива». В настоящий момент между клубами идёт переговорный процесс о сотрудничестве – об этом на своих страницах рассказывает «РБ Спорт».

Отмечается, что при достижении соглашения большинство молодых футболистов «Локомотива» перейдут в «Енисей».

«Енисей» выступает в Мелбет-Первой лиге, то есть во втором по рангу футбольном дивизионе России. Там после первой части сезона команда из Красноярска занимает десятое место в турнирной таблице. В двадцати прошедших турах «Енисей» смог раздобыть 24 зачётных балла.