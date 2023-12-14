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​«Локомотив» продлит контракт с Леонченко

14 Декабря 2023 • 15:33 Комментировать

Владимир Леонченко продолжит работать на должности генерального директора «Локомотива». Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», контракт со специалистом будет продлён ещё на два года.

Отметим, что действующее трудовое соглашение Леонченко с «Локомотивом» истекает в конце 2023 календарного года.

На зимние каникулы «Локомотив» ушёл на четвёртой позиции в турнирной таблице чемпионата России. От лидирующего «Краснодара» команда Михаила Галактионова отстаёт всего лишь на семь зачётных баллов.

Добавим, что сезон Российской премьер-лиги возобновится в марте.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Владимир Леонченко
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