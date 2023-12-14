​Сычёв указал на полезность Дзюбы

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Сычёв высказался о выступлениях нападающего Артёма Дзюбы в нынешнем сезоне.

По словам экс-игрока «железнодорожников», Дзюба является лидером и важной частью команды. Отвечая на вопрос о снижении результативности Дзюбы, Сычёв призвал не смотреть на показатели.

«Он действует очень полезно на поле, не надо смотреть на цифры. В подыгрыше, укрывании мяча и в снабжении партнёров он очень хорош, не надо на этом зацикливаться. Дзюба приносит огромную пользу команде, можно вспомнить его голевую передачу на Тикнизяна», - цитирует Сычёва Metaratings.

После первой части сезона, охватившей восемнадцать туров, «Локомотив» располагается на четвёртой позиции в турнирной таблице чемпионата России. Следующий тур Премьер-лиги пройдёт в начале марта.