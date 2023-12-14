Канчельскис высказался о работе в Кыргызстане

Российский специалист Андрей Канчельскис прокомментировал новость о возможном переезде в Кыргызстан. В услугах тренера заинтересован клуб «Мурас Юнайтед».

«Мы ведем общение с клубом, но договор пока не подписали. Переговоры в начальной стадии, ни у кого из нас окончательного решения нет. Как будет подпись в контракте, тогда будем обсуждать», - рассказал Канчельскис в беседе с журналистом Sport24.

Ранее сообщалось, что стороны могут подписать трудовое соглашение до конца 2024 года. Последним местом работы Канчельскиса был казахстанский «Тобол», который он покинул в ноябре этого года.