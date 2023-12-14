Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Уциев: «Грозный близок к тому, чтобы стать футбольной столицей России»

14 Декабря 2023 • 14:36 Комментировать (1)
Ахмат
0:0
Ростов

Защитник «Ахмата» Ризван Уциев поделился мнением о том, какой город можно считать футбольной столицей России.

Уциев отметил, что в Грозном футбол хорошо развивается, поэтому столица Чеченской Республики близка к этому статусу.

«Думаю, Грозный близок к тому, чтобы стать футбольной столицей России. Футбол у нас очень развивается, есть большой интерес. Президент клуба уделяет большое внимание всему футболу, а в особенности детско-юношескому», — цитирует Уциева «Спорт-Экспресс».

В 18 турах РПЛ «Ахмат» набрал 17 очков и расположился на 13-м месте в турнирной таблице. Чемпионат России возобновится в марте следующего года. Первым соперником грозненской команды по весенней части сезона станет «Урал».

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Ризван Уциев Ахмат
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Южный201
14 Декабря 2023 в 15:48
Когда в Чечню идет столько бабла из центра,Грозный скоро станет столицей России...
На Евро-Футболе:

Новости по матчу

12 Декабря
12:01
Агент: «Не думаю, что это последний контракт Комличенко с «Ростовом»
10:00
В «Ахмате» раскрыли трансферные планы клуба
11 Декабря
16:33
В «Ахмате» заявили, что рассчитывают на тренера Ромащенко
09 Декабря
20:37
Балахнин: «Ахмат» был ближе к победе, чем «Ростов»
20:30
Ромащенко: «Мой отпуск будет только номинальным»
20:08
Гамид Агаларов: «Думаю, у «Ахмата» всё впереди»
19:50
Дьяков — о ничьей «Ростова» с «Ахматом»: «Справедливый итог»
18:56
«Ростов» не побеждает уже в 13 выездных матчах кряду
18:31
Сэйвы Песьякова, две перекладины и удаление Ланговича: «Ахмат» не дожал «Ростов»
16:28
Тренер «Ростова» Осинов: «В хороших условиях всегда играть приятно, а для «Ростова» тем более после той игры с ЦСКА»
16:23
Ромащенко: «Постараемся сегодня какими-то другими вещами компенсировать отсутствие лидеров»
16:00
«Ахмат» - «Ростов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
15:20
​«Ахмат» и «Ростов» озвучили составы
02:08
Ахмат - Ростов: где смотреть прямую трансляцию онлайн
08 Декабря
17:10
В «Ахмате» сообщили, что готовы рассмотреть предложения по Конате
12:33
​Актуальная ставка и прогноз на матч Ахмат — Ростов чемпионата России — 9 декабря 2023
10:12
​В Госдуме призвали Карпина следить за словами 1
07 Декабря
22:31
Актуальный прогноз и ставка на точный счёт на матч Ахмат — Ростов РПЛ — 9 декабря 2023
16:41
​Глава КДК объяснил, почему Карпина дисквалифицировали
14:48
Шутка дня: «Ростов» «подписал» Роналдо
14:44
​Агент отреагировал на дисквалификацию Мелёхина
13:55
​Агент 23-летнего Роналдо отреагировал на информацию об интересе из «Ростова»
13:48
Агент Дивановича: «Заим сможет приступить к тренировкам в январе»
10:27
«Ростов» нацелился на Роналдо из «Левски»
06 Декабря
22:46
Надёжная ставка и прогноз на матч Ахмат – Ростов чемпионата России 9 декабря 2023
19:49
​В «Ахмате» высказались о премиальных за победу над «Спартаком»
16:47
Билялетдинов: «Поступок Бериши должен наказываться красной карточкой»
13:35
Игрок «Рубина» Иванов: «Я не сказал бы, что Бериша — самый провоцирующий игрок в РПЛ»
05 Декабря
21:10
Раскрыто будущее Ромащенко в «Ахмате»
18:55
Агент: «Мелёхину было бы интересно поиграть в Лиге чемпионов»
18:46
Мелёхиным интересуются клубы из Испании, Италии и Португалии
15:36
Агент Селюк: «В ближайшее время никаких новостей от меня по Конате не будет»
13:58
Журналист — о поступке Бериши в матче со «Спартаком»: «В Аргентине после такого была бы драка»
10:15
​Стало известно, какие матчи РПЛ ближайшего тура покажет «Матч ТВ» в прямом эфире
04 Декабря
14:42
Руслан Газзаев: «Для «Ахмата» все команды одинаковы, будь то «Спартак», «Зенит» или «Балтика»
13:59
Деменко – о конфликте Абаскаля с Беришей: «Удалять должны были обоих»
12:01
Щетинин — о матче с ЦСКА: «Разве в снег в футбол не играют?»
09:20
Богосавац рассказал о конфликте с Промесом
03 Декабря
16:47
​Весь 18-й тур РПЛ могут перенести 1
Показать ещё
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 14 Декабря
16:13 · Россия. Премьер-лига
Агент Кутицкого: «Саша получил травму и теперь сможет сыграть только весной»
16:08 · Россия. Премьер-лига
​Миранчук и Жемалетдинов, вероятно, покинут «Локомотив» - агент
15:56 · Россия. Премьер-лига
​Подсчитан заработок российских судей за первую часть сезона
15:56 · Россия. Премьер-лига
Туфрин: «У «Зенита» нет «дядьки», который может «напихать»
15:47 · Россия. Премьер-лига
​Агент отреагировал на слухи о Хуниоре Алонсо
15:39 · Россия. Премьер-лига
Шавло — о Джикии: «Георгий сам не захочет сидеть на скамейке «Спартака»
15:38 · Россия. Премьер-лига
​«Енисей» может стать фарм-клубом «Локомотива»
15:33 · Россия. Премьер-лига
​«Локомотив» продлит контракт с Леонченко
15:13 · Россия. Премьер-лига
​Сычёв указал на полезность Дзюбы
15:06 · Россия. Премьер-лига
Силкин назвал матч «Краснодар» — ЦСКА лучшей игрой года
14:44 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис высказался о работе в Кыргызстане
14:36 · Россия. Премьер-лига
Уциев: «Грозный близок к тому, чтобы стать футбольной столицей России» 1
14:20 · Россия. Премьер-лига
Колосков: «Динамо» не готово к борьбе за золото»
14:08 · Россия. Премьер-лига
Стало известно, кто может возглавить «Спартак-2»
14:01 · Россия. Премьер-лига
Чисто питерский парень о медиафутболе
Все новости
Рекомендуем