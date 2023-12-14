Уциев: «Грозный близок к тому, чтобы стать футбольной столицей России»

Защитник «Ахмата» Ризван Уциев поделился мнением о том, какой город можно считать футбольной столицей России.

Уциев отметил, что в Грозном футбол хорошо развивается, поэтому столица Чеченской Республики близка к этому статусу.

«Думаю, Грозный близок к тому, чтобы стать футбольной столицей России. Футбол у нас очень развивается, есть большой интерес. Президент клуба уделяет большое внимание всему футболу, а в особенности детско-юношескому», — цитирует Уциева «Спорт-Экспресс».

В 18 турах РПЛ «Ахмат» набрал 17 очков и расположился на 13-м месте в турнирной таблице. Чемпионат России возобновится в марте следующего года. Первым соперником грозненской команды по весенней части сезона станет «Урал».