Заслуженный тренер РСФСР Борис Игнатьев в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» подвёл итоги первого отрезка сезона для «Локомотива».

- Как оцениваете четвертое место «Локомотива»?

- Как положительное. Динамика в развитии клуба есть. Тем более, если сравнивать с тем, что мы видели в последние годы при немецких специалистах. Тогда успехов у клуба не было. Но сейчас поменялась задача, и новые люди стали работать более качественно и продуктивно. Это видно и по селекционной работе, и по подготовке команды, и по освещению. Считаю, что команда движется вперед, хотя не все получается.

- Остаются ли у «Локомотива» шансы на чемпионство?

- Они остаются, но важно, какую работу клуб проведет в зимний период в селекционной работе и в учебно-тренировочном процессе. Плюс нужно посмотреть, как будут мотивированы футболисты в весенней части сезона. Придется решить большой круг вопросов, потому что перед «Локомотивом» стоят серьезные задачи. Уверен, что команда будет стремиться к тому, чтобы хотя бы втянуться в золотую гонку.

- Кто из игроков произвел наилучшее впечатление?

- Я бы отметил Карпукаса, в некоторых матчах хорошо себя проявил Пиняев. Но номером один в первой части сезона был для меня Глушенков.

- Пиняев оправдывает ваши ожидания, ведь он приходил в команду как восходящая звезда?

- Потенциальные возможности у него проглядываются. В некоторых матчах, когда это был игрок – загадка, он играл довольно продуктивно. Но ведь от него многого ждали, и мне кажется, он даже просыпался по утрам с мыслями о том, как его оценивают. Ему надо просто жить и тренироваться. Отсюда его результаты будут продуктивнее. Не надо никому ничего доказывать и что-то выдавливать из себя. Так было со многими под воздействиями общественности.

- Какое усиление необходимо команде?

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- В обороне много молодежи, и тут нужен футболист. Плюс в середину поля необходим, образно говоря, Малком - человек, который потащит команду к победам.

- Писали о возможном приходе в Локомотив» Джикии. Как бы вы к этому отнеслись?

- Он ведь уже спартаковец – столько лет капитанил в этой команде. У него в карьере есть не совсем солнечные страницы, но такие есть у большинства игроков. Думаю, что он принесет еще много пользы «Спартаку». Уверен, «красно-белые» допустят большую ошибку, если будут куда-то его отдавать.

- «Локомотив» выступил в первой части сезона на своем уровне или мог быть выше?

- Всегда можно выступить лучше. Все понимают, что при определенных обстоятельствах результат мог быть и выше. Проделана большая работа, но шансы усилить игру и улучшить результат есть, и их надо реализовывать.

Елена Григорьевская