Чисто питерский парень о медиафутболе

Пока российский футбол продолжает мириться с отстранением от участия в еврокубках и введением паспорта болельщика для посещения матчей РПЛ, в стране отгремело уже 4 сезона лиги бизнесмена Николая Осипова — Медийной футбольной лиги, или сокращенно МФЛ. Медиафутбол — разновидность футбола, команды в котором составлены преимущественно из знаменитостей (звёзд шоу-бизнеса, актёров и музыкантов, видеоблогеров), также играют футболисты, выступающие или ранее выступавшие в профессиональных клубах.

С каждым сезоном количество команд в МФЛ растёт и прошедший сезон не стал исключением, так в этом году присоединилась первая медийная команда из Санкт-Петербурга — «Чисто Питер». Своими взглядами на Медиалигу поделится представитель петербуржцев — Анатолий Рассадин.

—Расскажите как Вы попали в медийную футбольную команду «Чисто Питер» («ЧП») и какую должность Вы там занимаете?

— В команду я попал благодаря знакомству с Ильёй (прим. автора Илья Балакирев — руководитель клуба) и своей инициативе. Моим плюсом было знание академии, а также заочное знакомство почти со всеми руководителями проекта. Ребята посовещались и сделали выбор в мою пользу! Будучи администратором команды, могу сказать, что без моего участия не может пройти ни одна тренировка и ни одна игра.

— Что в вашем понимании медиафутбол? И вообще зачем он нужен, когда в российской системе футбольных лиг как минимум 5 уровней?

— Медиафутбол — возможность для каждого. Актёры, певцы, блогеры, которые всю жизнь “болели” футболом, теперь могут принять в нем участие. Бывшие профики перезапускают карьеру. И все это перед тысячами болельщиков на стадионе и у экранов. Также медиафутбол — пространство для творчества. Это отображается как в Правилах игры, так и внутри каждой из команд.

— Медийная футбольная лига существует с лета 2022 года и её аудитория продолжает расти. Когда ожидать спад её популярности или она навсегда войдет в страницы футбольной истории нашей страны?

— У медиафутбола наступит спад только тогда, когда заметно начнёт падать интерес аудитории. А для этого, прямо сейчас, нет никакого основания.

— В этом сезоне вы дошли до 1/8. Как Вы оцениваете и смотрите на будущее вашей команды?

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— Для первого сезона результат — топ! Мы прошли стыки (прим. автора Стыки, Стыковые матчи — игры, в результате которых команды пытаются отстоять право на участие в турнире), обыграли старичков лиги ФК “Деньги”, сыграли с лучшей командой лиги, вышли в плей-офф благодаря победе в тяжёлой игре с ФК10. Подарили себе и болельщикам матчи на “Петровском”. То, что мы вылетели только по серии булиталити (прим. автора Буллиталити – это комбо из буллитов и пенальти. Такой формат используется в Winline Медиалиге вместо традиционной серии пенальти после матчей), говорит только о том, что мы были в полушаге от ¼. На будущее мы ставим только наивысшие цели, благо все основания для этого есть.

— Основатель ФК «Амкал» Герман El Classico назвал товарищескую встречу своей команды с ФК «Динамо» — «главным матчем в истории медиафутбола». А какой матч в медиалиге ключевым считаете Вы?

— Мне кажется, тот матч дал “Динамо” больше, чем “Амкалу” и медиафутболу... Если брать только матчи под эгидой лиги, то финал МФЛ—1, а гол Кутуза (прим. автора Сергей Кутузов), дал огромный буст (прим. автора boost от англ. - повышение параметров, уровня, достижений) комьюнити (прим автора community от англ. - сообщество). Тогда был первый большой взрыв во всех соцсетях, благодаря чему пришло много новой аудитории.

— Есть ли в команде «менеджер по челленджам» или каждый игрок может предложить свою идею?

— У нас есть Гена Миллер, который по факту это все создал. Но, конечно, каждый, у кого есть идея, может её предложить нашему продакшену или СММ, ребята обмозгуют все и вернутся с готовностью максимально помочь в осуществлении идеи.

— Что кроме челленджей помогает футболистам сблизиться?

— Футболистов, как команду, сближает все. Выезды, тренировки, съёмки, командные мероприятия. Ещё пять месяцев назад у нас был полностью новый коллектив и каждому пришлось приложить немалые усилия, чтобы мы получили ту команду, которая у нас сейчас есть.

— В составе команды игроки очень разных возрастов. Препятствует ли это коммуникации?

— Это нам никак не мешает. Каждый может обратиться к каждому с любым вопросом. Козырь (прим. автора Максим Козыревский) , как самый младший в команде, даёт каждому возможность вспомнить свои 16. А старшие всегда могут помочь советом.

— Если бы Илья Балакирев разрешил вам выбрать любого игрока во время трансферного окна кого бы вы взяли в ЧП?

— Слон (прим. автора Владислав Ослоновский) — 100%. Владислав Николаевич Радимов (прим. автора главный тренер) уже успел проверить его в медийном поле, а на футбольном он доказывает из сезона в сезон. Такой игрок точно помог бы нам и привлечь аудиторию, и достичь высоких результатов.

— Когда фанатам ждать игру с Зенитом и есть ли в планах ещё матчи на Газпром Арене?

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— С женской молодежкой у нас уже был матч, я бы дальше пошёл по возрастающей через команды системы, чтобы матч с основой был красивой концовкой! А так, 10 декабря прошёл однодневный турнир на “Газпром Арене” с участием топовых медиафутбольных команд!

Галеева Ульяна