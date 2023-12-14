Гришин: «Меня всё устраивает в ЦСКА»

Экс-игрок московского ЦСКА Александр Гришин, ныне работающий тренером в академии «армейцев», высказался насчет возможного ухода из клуба.

«Меня всё устраивает в ЦСКА, мои планы связаны только с этим клубом. Я должен отдать всё, что умею, работать на той позиции, на которой меня видит клуб. Я москвич, нет смысла куда-то ехать», - приводятся слова специалиста на страницах «Чемпионата».

После 18 туров Российской премьер-лиги ЦСКА набрал 28 баллов и располагается на седьмой строчке в турнирной таблице. В первом матче чемпионата после зимнего перерыва «армейцы» у себя дома сыграют против «Оренбурга».