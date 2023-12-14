Полузащитник московского ЦСКА Ярослав Арбузов скоро покинет команду Владимира Федотова. По эксклюзивной информации от сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», 19-летний атакующий хавбек продолжит карьеру в другом клубе из Российской премьер-лиги.

В какой именно команде Арбузов окажется в январское трансферное окно пока не сообщается. За свою карьеру Ярослав провёл всего четыре матча за первую команду ЦСКА. В этих поединках футболист отметился одним голом, который был забит в Кубке России в ворота «Оренбурга».

Отметим, что Арбузов помимо центра полузащиты, также способен сыграть на левом и правом фланге.