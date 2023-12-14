Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Арбузов покинет ЦСКА ради другого клуба РПЛ эксклюзив

14 Декабря 2023 • 13:45 Комментировать (1)

Полузащитник московского ЦСКА Ярослав Арбузов скоро покинет команду Владимира Федотова. По эксклюзивной информации от сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», 19-летний атакующий хавбек продолжит карьеру в другом клубе из Российской премьер-лиги.

В какой именно команде Арбузов окажется в январское трансферное окно пока не сообщается. За свою карьеру Ярослав провёл всего четыре матча за первую команду ЦСКА. В этих поединках футболист отметился одним голом, который был забит в Кубке России в ворота «Оренбурга».

Отметим, что Арбузов помимо центра полузащиты, также способен сыграть на левом и правом фланге.

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Ярослав Арбузов трансферы футбола - зима 2024 ещё теги
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Южный201
14 Декабря 2023 в 15:47
Федотов похоже решил добить к весне ЦСКА,чтобы клуб боролся за выживание в РПЛ...
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 14 Декабря
16:13 · Россия. Премьер-лига
Агент Кутицкого: «Саша получил травму и теперь сможет сыграть только весной»
16:08 · Россия. Премьер-лига
​Миранчук и Жемалетдинов, вероятно, покинут «Локомотив» - агент
15:56 · Россия. Премьер-лига
​Подсчитан заработок российских судей за первую часть сезона
15:56 · Россия. Премьер-лига
Туфрин: «У «Зенита» нет «дядьки», который может «напихать»
15:47 · Россия. Премьер-лига
​Агент отреагировал на слухи о Хуниоре Алонсо
15:39 · Россия. Премьер-лига
Шавло — о Джикии: «Георгий сам не захочет сидеть на скамейке «Спартака»
15:38 · Россия. Премьер-лига
​«Енисей» может стать фарм-клубом «Локомотива»
15:33 · Россия. Премьер-лига
​«Локомотив» продлит контракт с Леонченко
15:13 · Россия. Премьер-лига
​Сычёв указал на полезность Дзюбы
15:06 · Россия. Премьер-лига
Силкин назвал матч «Краснодар» — ЦСКА лучшей игрой года
14:44 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис высказался о работе в Кыргызстане
14:36 · Россия. Премьер-лига
Уциев: «Грозный близок к тому, чтобы стать футбольной столицей России» 1
14:20 · Россия. Премьер-лига
Колосков: «Динамо» не готово к борьбе за золото»
14:08 · Россия. Премьер-лига
Стало известно, кто может возглавить «Спартак-2»
14:01 · Россия. Премьер-лига
Чисто питерский парень о медиафутболе
Все новости
Рекомендуем