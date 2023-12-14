Мор: «Локомотив» может занять четвёртое-пятое место»

Бывший игрок «Спартака» Эдуард Мор высказался о выступлениях «Локомотива» в нынешнем сезоне.

По мнению эксперта, с той игрой, которую «железнодорожники» показывают сейчас, команда способна занять четвёртое-пятое место в турнирной таблице по итогам текущего розыгрыша РПЛ.

«У «Локомотива» пока вижу плюс-минус то, что было. Команда хуже не стала, но и лучше — тоже. У них есть отрезки, где они выпадают. В принципе, сильнее стать «Локомотив» может, подбор футболистов позволяет», — сказал Мор в видео на YouTube-канале «Рейтинг Букмекеров».

После 18 туров РПЛ «Локомотив» занимает четвёртое место в турнирной таблице, набрав 31 очко. Матчи чемпионата России возобновятся в марте следующего года.