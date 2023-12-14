Защитник Аслан Дудиев покинул калининградскую «Балтику». Об этом сообщается на официальном сайте клуба Российской премьер-лиги. Стороны прекратили сотрудничество по обоюдному согласию.

«Мы благодарим Аслана за все, что было сделано на благо нашего клуба! Желаем удачи в дальнейшем продолжении карьеры», - говорится в сообщении пресс-службы калининградского клуба.

33-летний футболист провел в нынешнем сезоне чемпионата России 13 поединков, в которых получил одну желтую карточку. После 18 туров Премьер-лиги «Балтика» набрала 13 очков и занимает предпоследнее место в таблица.