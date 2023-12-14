Мележиков: В нынешнем сезоне пока трудно оценить шансы «Спартака» на медали и титул в РПЛ

Бывший генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков высказался о выступлении столичного клуба в первой части сезона Российской премьер-лиги.

Специалист отметил, что на данный момент трудно оценить шансы «красно-белых» на медали, ведь плотность в турнирной таблицы слишком высока, поэтому правильнее, по его мнению, нужно оценивать результаты применительно к прошлому сезону.

«Вот здесь разница существенная. На 9 очков меньше после 17 туров набрал «Спартак» в этом сезоне. В принципе почти все лидеры прошлого сезона в этом полугодии просел», - приводит слова Мележикова «Спорт-Экспресс».