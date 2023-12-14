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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мележиков: В нынешнем сезоне пока трудно оценить шансы «Спартака» на медали и титул в РПЛ

14 Декабря 2023 • 12:33 Комментировать

Бывший генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков высказался о выступлении столичного клуба в первой части сезона Российской премьер-лиги.

Специалист отметил, что на данный момент трудно оценить шансы «красно-белых» на медали, ведь плотность в турнирной таблицы слишком высока, поэтому правильнее, по его мнению, нужно оценивать результаты применительно к прошлому сезону.

«Вот здесь разница существенная. На 9 очков меньше после 17 туров набрал «Спартак» в этом сезоне. В принципе почти все лидеры прошлого сезона в этом полугодии просел», - приводит слова Мележикова «Спорт-Экспресс». 

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Евгений Мележиков
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