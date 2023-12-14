Игрок «Пари НН» Эдедем — о России: Здесь реально холодно

Полузащитник футбольного клуба «Пари НН» Эссьен Эдедем высказался об адаптации в России.

Хавбек отметил, что ему очень нравится в России, но при этом дал понять, что здесь очень холодно, к тому не самый простой язык. На данный момент он выучил только матерные слова.

«Россия — прекрасное место для жизни. Никаких проблем, находясь здесь, я не испытывал, здесь классно жить, но дорого», - приводит слова Эдедема «Матч ТВ».

Напомним, что нигериец пополнил ряды нижегородской команды в летнее трансферное окно, заключив контракт до лета 2025 года.

В текущем сезоне Эдедем принял участие в 11 играх во всех турнирах, но не смог отметиться результативными действиями.