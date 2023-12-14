Колосков: «В чемпионате России нет яркой личности»

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков рассказал, кого считает лучшим игроком первой части сезона Российской премьер-лиги.

Спортивный функционер отметил, что на данный момент нет лучших, но при этом выделил лучшего бомбардира Матео Кассьерру, а также форварда «Краснодара» Джона Кордобы, а также нападающего «Спартака» Квинси Промеса, который, по его мнению, смотрится ярче двух колумбийцев.

«Сейчас и вратарей нет ярких, и защитников. В чемпионате России нет яркой личности. Клаудиньо потух, да и Барриос сдал в последний год», - приводит слова Колоскова «Матч ТВ».