«Трабзонспор» заинтересован в услугах защитника московского ЦСКА Виллиана Роши, об этом сообщает CNN TURK.

По данным источника, в зимнее трансферное окно турецкий клуб планирует подписать 2-3 футболистов, среди которых и центральный защитник, для того, чтобы бороться за попадание в тройку по итогам чемпионата и победу в национальном Кубке.

Контракт 28-летнего бразильца со столичным клубом рассчитан до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его в семь миллионов евро.

В текущем сезоне Роша принял участие в 22 играх во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей партнёрам по команде.