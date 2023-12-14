Президент махачкалинского «Легиона», бывший нападающий «Терека» (ныне «Ахмат») и «Анжи» Шамиль Лахиялов в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал конкуренцию за первое место турнирной таблицы РПЛ между «Зенитом» и «Краснодаром».

- Радует, что есть борьба за чемпионство. У «Зенита» есть на сегодняшний день реальный конкурент в этом плане – «Краснодар». По его матчам «Зенитом» и с ЦСКА в последнем туре года можно смело сказать, что «Краснодар» из играющей команды превратился в обычную команду российского чемпионата. Это не плохо и не хорошо. А для болельщиков, возможно, даже к лучшему, поскольку с такой игрой у «Краснодара» реально есть шанс стать чемпионом.

Но, допустим, мне как нейтральному болельщику смотреть такие игры «Краснодара» не совсем доставляет удовольствие. Сухая игра, минимум моментов. Та же игра с ЦСКА, можно сказать, была ничейная. Я же говорю, что с такой игрой и с такими победами, вырываемыми на последних минутах, у «Краснодара» намного больше шансов стать чемпионом, чем с той игрой, которую они показывали раньше, которая радовала глаз болельщиков, с немалым числом голевым моментов и голов как в ворота соперников «Краснодара», так и в его ворота.

В итоге, я думаю, всё-таки принципы Сергея Галицкого немножко сломались, и ставка была сделана как раз таки уже на результат, а не на игру. На мой взгляд, если «Краснодар» хочет стать чемпионом, ему надо усилиться в трансферное окно. По крайней мере одну-две позиции нужно укрепить точно. «Краснодар» очень зависим от игры Джона Кордобы. Мы видели в двух последних матчах, что без дисквалифицированного Кордобы «Краснодар» немножко беззубо смотрелся в атаке. А команда, претендующая на чемпионское звание, не должна быть настолько зависима от одного футболиста.

Ну и не забываем, что у «Зенита» есть административный ресурс. Если всё так и будет продолжаться, то «Краснодару» придётся тяжело. Потому что я знаю: это большой минус «Краснодара» и Сергея Галицкого, что его команда менее защищена в медиапространстве и от судейского произвола. По крайней мере, так было в предыдущие годы.

«Краснодар» ушёл на зимний перерыв лидером турнирной таблицы, опередив «Зенит» на два очка. Турнирные таблицы чемпионата России (общая, по матчам дома и по играм на выезде) доступны на этой странице.