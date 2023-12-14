Широков: «Сочи» - главный провал в РПЛ»

Экс-игрок сборной России и ряда топ-клубов Премьер-лиги Роман Широков рассказал, какую команду считает главным разочарованием нынешнего сезона.

«Наверное, главное открытие - «Краснодар», потому что стабильно прошёл первый этап. Молодцы! «Сочи» - главный провал», - приводит слова Широкова «Чемпионат».

Напомним, что в Российской премьер-лиге наступил зимний перерыв. После 18 проведенных туров сочинская команда набрала 11 баллов и занимает последнее место в турнирной таблице. В первом матче после паузы южане на выезде встретятся с калининградской «Балтикой». Встреча состоится в начале марта 2024 года.