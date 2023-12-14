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В «Спартаке» рассказали о восстановлении Тавареша

14 Декабря 2023 • 11:33 Комментировать

Глава пресс-службы столичного «Спартака» Дмитрий Зеленов поведал о восстановлении защитника команды Томаша Тавареша.

«Восстановление проходит хорошо. Про заключительный этап восстановления говорить рано, но мы полагаем, что на сборах он получит полноценную нагрузку», - передает слова Зеленова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что минувшим летом Тавареш травмировал крестообразную связку колена во время подготовки к молодежному чемпионату Европы.

За «красно-белых» Тавареш выступает с января нынешнего года. Португалец принял участие в 18 поединках и отметился одной голевой передачей.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Томаш Тавареш
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