В «Спартаке» рассказали о восстановлении Тавареша

Глава пресс-службы столичного «Спартака» Дмитрий Зеленов поведал о восстановлении защитника команды Томаша Тавареша.

«Восстановление проходит хорошо. Про заключительный этап восстановления говорить рано, но мы полагаем, что на сборах он получит полноценную нагрузку», - передает слова Зеленова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что минувшим летом Тавареш травмировал крестообразную связку колена во время подготовки к молодежному чемпионату Европы.

За «красно-белых» Тавареш выступает с января нынешнего года. Португалец принял участие в 18 поединках и отметился одной голевой передачей.