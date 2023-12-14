Бывший полузащитник «Локомотива» Сергей Гуренко в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на возможный уход полузащитника «Зенита» Вендела во «Фламенго».

«Вендел может покинуть «Зенит»? Я считаю, что незаменимых футболистов нет. В моём понимании, если игрок уже собрался куда-то перейти, а если ему не дадут это сделать, футболист не будет мотивирован, и это будет большой проблемой. Для меня самое важное – мотивация футболиста и его желание. У «Зенита» есть любые возможности найти талантливого и одарённого парня. Тут я не вижу большой проблемы», — сказал Гуренко.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Вендел попросил своего агента договориться с руководством «Зенита», чтобы клуб отпустил его в бразильский «Фламенго».